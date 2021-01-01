"Пятерых игроков изолируют на 10 дней. После первых тестов вирус был выявлен у двоих футболистов, а после второго — еще у троих", - сказал главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола.
При этом он не стал называть имена заразившихся.
Отметим, что "Ман Сити" встретится с "Челси" 3 января в матче 17-го тура чемпионата Англии.
Источник: Sky Sports
Пять игроков "Ман Сити" не сыграют с "Челси" из-за коронавируса
Пять футболистов "Манчестер Сити" не смогут сыграть в матче с "Челси" из-за положительных тестов на коронавирус.
Фото: Reuters
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