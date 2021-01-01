Пять игроков "Ман Сити" не сыграют с "Челси" из-за коронавируса

Пять футболистов "Манчестер Сити" не смогут сыграть в матче с "Челси" из-за положительных тестов на коронавирус.

Фото: Reuters

"Пятерых игроков изолируют на 10 дней. После первых тестов вирус был выявлен у двоих футболистов, а после второго — еще у троих", - сказал главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола.



При этом он не стал называть имена заразившихся.



Отметим, что "Ман Сити" встретится с "Челси" 3 января в матче 17-го тура чемпионата Англии.



Источник: Sky Sports