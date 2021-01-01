Клопп - о ситуации с коронавирусом: мы должны сделать все возможное, чтобы розыгрыш АПЛ продолжился

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о ситуации с коронавирусом в чемпионате Англии.

Фото: Getty Images

В последнем раунде тестирования в Премьер-Лиге было выявлено рекордное число случаев заражения. В связи с этим некоторые матчи были перенесены.



Клопп отметил, что нужно сделать все возможное для продолжения турнира. По его словам, футбольные клубы делают все необходимое, чтобы максимально обезопасить игроков.



"Я не врач, но думаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы розыгрыш турнира продолжился. Мы знали, что зимой будет вторая волна. Вдобавок к этому прошло Рождество, когда людям труднее самоизолироваться. Так что рост цифр понятен. Конечно, количество случаев будет увеличиваться и в футболе, но мы по-прежнему делаем все, чтобы парни были в максимальной безопасности. Полагаю, турнир может продолжаться", - заявил Клопп.



Отметим, что на данный момент "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в запасе 33 очка. От второго места, на котором пребывает "Манчестер Юнайтед", "красных" отделяют три очка.



Источник: Sky Sports