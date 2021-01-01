Клопп - о ситуации с коронавирусом: мы должны сделать все возможное, чтобы розыгрыш АПЛ продолжился

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о ситуации с коронавирусом в чемпионате Англии.
Фото: Getty Images
В последнем раунде тестирования в Премьер-Лиге было выявлено рекордное число случаев заражения. В связи с этим некоторые матчи были перенесены.

Клопп отметил, что нужно сделать все возможное для продолжения турнира. По его словам, футбольные клубы делают все необходимое, чтобы максимально обезопасить игроков.

"Я не врач, но думаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы розыгрыш турнира продолжился. Мы знали, что зимой будет вторая волна. Вдобавок к этому прошло Рождество, когда людям труднее самоизолироваться. Так что рост цифр понятен. Конечно, количество случаев будет увеличиваться и в футболе, но мы по-прежнему делаем все, чтобы парни были в максимальной безопасности. Полагаю, турнир может продолжаться", - заявил Клопп.

Отметим, что на данный момент "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в запасе 33 очка. От второго места, на котором пребывает "Манчестер Юнайтед", "красных" отделяют три очка.

Источник: Sky Sports

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Клопп Ливерпуль АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Эвертон" намерен продлить контракт с Сигурдссоном
Экс-игрок "Барселоны" Сакристан введен в искусственную кому
"Челси" хочет подписать контракт с Доннаруммой
Сигурдссон может покинуть ЦСКА
Шунич стал игроком "Хэнань Цзянье"
Нисимура возвращается в ЦСКА 2
Названа причина непопадания Рамоса в заявку "Реала" на матч с "Сельтой"
Мозес поздравил болельщиков "Спартака" с Новым годом 1
Неймар - о вечеринке: это украшение простого домашнего ужина. Здесь не 500 человек, хорошо?
Агент Уткина прокомментировал информацию о возможном уходе Даниила из "Краснодара" 1
"Ливерпуль" не собирается продавать Шакири
"Ливерпуль" и "МЮ" претендуют на защитника "Браги"
Сульшер подтвердил скорый переход 18-летнего нападающего "Аталанты" в "МЮ"
"Реал" предложил Алабе контракт с зарплатой в 10 млн евро
Сульшер: я в восторге от игры Погба в матче с "Астон Виллой"
Три игрока "Бетиса" заразились коронавирусом в преддверии матча с "Севильей"
"Реал" и "Барселона" обменялись поздравлениями с Новым годом
"Барселона" показала гол восстановившегося после травмы Месси на тренировке
Виллаш-Боаш хочет видеть в "Марселе" Милика 2
Лэмпард прокомментировал информацию о заражении пяти игроков "Ман Сити" коронавирусом
Сульшер: "МЮ" показал, что стал существенно лучше. Мы набираем форму и становимся сильнее
"Реал" согласовал с игроками снижение зарплаты на 10%
"Хороший способ начать год – заработать три очка на "Гудисон Парк", играя так хорошо". Мойес - о победе над "Эвертоном"
Рамос остался вне заявки "Реала" на матч с "Сельтой"
Анчелотти прокомментировал поражение "Эвертона" от "Вест Хэма"
Болельщик Ивкин, осужденный во Франции на 3 года, прилетел в Россию 4
Коутиньо 2 января прооперируют в связи с травмой мениска
Месси совершил больше всех успешных обводок в 2020 году в топ-5-лиг
"Вест Хэм" вырвал победу у "Эвертона"
Месси возобновил тренировки в общей группе "Барселоны"
Все новости
-