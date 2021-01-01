"Хороший способ начать год – заработать три очка на "Гудисон Парк", играя так хорошо". Мойес - о победе над "Эвертоном"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес подвел итоги победного матча 17-го тура Английской Премьер-Лиги с "Эвертоном" (1:0).

Фото: ФК "Вест Хэм"

"Это хороший способ начать новый год – приехать на "Гудисон Парк", заработать три очка, играя так хорошо. Мы получили награду за свою игру.



Футболисты провели три игры за шесть дней – они классные парни", - сказал 57-летний шотландский специалист на послематчевой пресс-конференции.



Напомним, что победу "Вест Хэму" принес гол Томаша Соучека на 86-й минуте игры. "Молотобойцы" занимают 10-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 26 очков.



Источник: BBC