По информации источника, испанский клуб рассматривает вариант с арендой 24-летнего англичанина до конца нынешнего сезона.
Напомним, что в составе "Валенсии" выступает российский полузащитник Денис Черышев.
В нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги Уинкс принял участие в 7-и матчах и результативными действиями не отметился.
Источник: Daily Mail
Полузащитник "Тоттенхэма" Уинкс может стать одноклубником Черышева
"Валенсия" проявляет интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Гарри Уинксу.
Фото: ФК "Тоттенхэм"
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