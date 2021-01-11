Яя Туре - о желании стать тренером: Гвардиола видел, что я понимаю игру

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре рассказал о планах стать футбольным тренером.

Фото: "Getty Images"

"В "Манчестер Сити" мы с Пепом Гвардиолой обсуждали разные аспекты игры после тренировок, какие-то моменты, которые он обожал анализировать. Он видел, что я понимаю игру. Также иногда я общался и с Хальдоном аль Мубараком, президентом, и он тоже считал, что мне следует стать тренером", - заявил Туре.



За свою карьеру Яя Туре играл в "Манчестер Сити", "Барселоне", "Олимпиакосе" и "Монако".



Последним клубом ивуарийца был китайский "Циндао Хуанхай". Туре выступал за него с июля 2019 года по январь 2020 года.



Больше всего матчей у Яя Туре за "Манчестер Сити". В английском клубе он сыграл в 316 матчах, забил 79 голов и отдал 50 результативных передач.



Источник: The Coaches’ Voice