Яя Туре - о желании стать тренером: Гвардиола видел, что я понимаю игру

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре рассказал о планах стать футбольным тренером.
Фото: "Getty Images"
"В "Манчестер Сити" мы с Пепом Гвардиолой обсуждали разные аспекты игры после тренировок, какие-то моменты, которые он обожал анализировать. Он видел, что я понимаю игру. Также иногда я общался и с Хальдоном аль Мубараком, президентом, и он тоже считал, что мне следует стать тренером", - заявил Туре.

За свою карьеру Яя Туре играл в "Манчестер Сити", "Барселоне", "Олимпиакосе" и "Монако".

Последним клубом ивуарийца был китайский "Циндао Хуанхай". Туре выступал за него с июля 2019 года по январь 2020 года.

Больше всего матчей у Яя Туре за "Манчестер Сити". В английском клубе он сыграл в 316 матчах, забил 79 голов и отдал 50 результативных передач.

Источник: The Coaches’ Voice

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Теги: Туре Манчестер Сити Гвардиола
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