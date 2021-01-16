Аршавин выделил ряд сильных игровых качеств Руни. В частности, он отметил, что англичанин обладал хорошей скоростью и отличным ударом. Кроме того, Аршавин заявил, что телосложением Руни похож на регбиста.
"Сильный футболист. Телосложением на футболиста не похож, а больше на регбиста. Такой парень — колхозник. Простой работяга в плане вида. На поле много что мог делать. Хорошо владел телом при такой фактуре. Бомбардир, при своем таком небольшом росте хорошо играл на втором этаже. Хорошая скорость, великолепный удар. Таких игроков в "Манчестер Юнайтед" было много", - сказал Аршавин.
Отметим, что Руни решил завершить выступления на профессиональном уровне и сосредоточиться на тренерской работе. Его назначили главным тренером "Дерби Каунти". Руни подписал соглашение с "Дерби", рассчитанное до лета 2023 года.
Источник: Матч ТВ
Аршавин - о Руни: телосложением он похож на регбиста. Такой парень - колхозник, простой работяга
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о решении бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни завершить карьеру футболиста.
Фото: imago sportfotodienst / Global Look Press
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