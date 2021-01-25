"Я футболист из "Ливерпуля". Зовут меня Даниэль Аггер. Но я уже завершил карьеру. В 2012 году, по-моему.
На митинге 23 января был. Играл в футбол с другими футболистами на Цветном бульваре . Из "Ливерпуля" был только я", - сказал мужчина.
Напомним, ранее в СМИ разлетелась новость, что бывшего защитника "Ливерпуля" Даниэля Аггера задержали в Москве после протестов. Сообщалось, что футболиста даже узнали активисты, которые приносили еду заключенным.
Позже стало известно, что это не бывший игрок "Ливерпуля", а россиянин Дмитрий Кендель, сменивший имя в 2009 году.
Источник: Sport24
Россиянин Даниэль Аггер: из "Ливерпуля" был только я. Играл в футбол на Цветном бульваре
Россиянин по имени Даниэль Аггер, задержанный на митинге 23 января, рассказал подробности инцидента.
Фото: "Getty Images"
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