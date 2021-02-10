Павлюченко отметил, что лучшая футбольная атмосфера в Англии на "Энфилде". Также бывший игрок "Тоттенхэма" заявил, что ему не нравился только один стадион в АПЛ - арена "Фулхэма".
"По атмосфере и болельщикам лучшие — точно "Ливерпуль". На "Энфилде" поют так громко, что не слышно свистка. Один раз, находясь на скамейке, из-за гула не мог поговорить с партнером рядом. А так все стадионы классные: арена "Арсенала", "Олд Траффорд".
Не нравился мне лишь один — стадион "Фулхэма", там в раздевалке переодевались только 11 человек стартового состава, поскольку остальным места просто не хватало", - рассказал Павлюченко.
Напомним, что Павлюченко перешел в "Тоттенхэм" их "Спартака" летом 2008 года. Сумма трансфера составила около 17 млн евро. За "Тоттенхэм" форвард провел 78 матчей и забил 21 гол.
Источник: Чемпионат
Павлюченко назвал единственный стадион в Англии, который ему не нравился
Экс-форвард "Тоттенхэма" Роман Павлюченко поделился мнением об атмосфере на английских стадионах.
Фото: Getty Images
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