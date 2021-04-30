Источник: "Манчестер Юнайтед" попытается сохранить Кавани на следующий сезон

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани может продлить контракт с клубом, в этом заинтересован лично тренер Уле-Гуннар Сульшер.

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По информации источника, "Манчестер Юнайтед" намерен сохранить уругвайского форварда в команде на следующий сезон. Кавани впечатлил руководство клуба своей игрой. Футболист примет решение относительно своего будущего после совещания с семьей.Эдинсон перешел в английский клуб на правах свободного агента осенью 2020 года. В текущем сезоне он принял участие в 33 матчах "красных дьяволов", в которых забил 12 мячей и отдал четыре голевые передачи.Действующий контракт с 34-летним уругвайцем рассчитан до 30 июня 2021 года.