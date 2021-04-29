Вагнер Лав получил красную карточку на 25-й минуте матча чемпионата Казахстана (видео)

Бывший форвард ЦСКА получил желтую карточку за фол на сопернике в середине первого тайма. Второй "горчичник" нападающий увидел за споры с арбитром встречи. "Кайрат" остался в меньшинстве при счете 0:0, однако смог выиграть матч, забив оппонентам три безответных мяча.
Вагнер Лав играет за клуб из Алма-Аты с июля 2020 года. В текущем сезоне 36-летний бразилец провел восемь матчей в чемпионате Казахстана и забил два мяча.
Форвард выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год , а также в 2013 году. Всего в футболке красно-синих Лав провел 109 матчей, в которых забил 84 мячей и отдал шесть голевых передач.