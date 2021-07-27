- По новому контракту "Матча" ходила информация, что сумма больше 17 миллионов в год.
- Понимал, что вы спросите, но эта сумма является коммерческой тайной — мы ее не раскрываем, - заявил Тащин. - Скажу лишь, что те цифры, которые называются в СМИ, достаточно далеки от истины.
Отметим, что "Матч ТВ" будет эксклюзивным вещателем английской Премьер-Лиги в России в течение шести лет. Телеканал начнет показывать игры АПЛ, начиная с сезона-2022/23.
Источник: Sport24
"Называемые в СМИ цифры далеки от истины". Главный редактор "Матч ТВ" - о сумме контракта на показ АПЛ
Главный редактор "Матч ТВ" Александр Тащин высказался о сумме контракта, заключенного телеканалом для показа игр АПЛ на территории России.
Фото: AFP
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