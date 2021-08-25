По информации источника, "горожане" готовы побороться за португальского форварда после того, как нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн решил остаться в лондонской команде.
Отмечается, что преградой является трансферная стоимость Роналду, а также его зарплата.
Нападающий Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. За туринский клуб в общей сложности 36-летний футболист провел 134 матча, в которых забил 101 гол и отдал 22 результативных передачи. Контракт Роналду с "Ювентусом" рассчитан до конца июня следующего года, а портал transfermarkt оценивает португальца в 45 млн евро.
Роналду уже играл в АПЛ. С 2003 по 2009 год он защищал цвета "Манчестер Юнайтед".
Источник: ESPN
"Манчестер Сити" сохранил интерес к Роналду
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду все еще может перейти в "Манчестер Сити".
Фото: "Getty Images"
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