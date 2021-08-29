"Арсенал" впервые в истории АПЛ закончил тур на последнем месте, а "Тоттенхэм" - на первом

В матче третьего тура Английской премьер-лиги "Арсенал" был разгромлен "Манчестером Сити" со счётом 5:0.
В двух предыдущих турах "канониры" потерпели ещё два поражения. В первой игре "Арсенал" уступил "Брентфорду" - 2:0. Далее последовало поражение от "Челси" - 0:2.
"Тоттенхэм" на старте сезона выдал серию из трёх побед. Виктории в играх против "Манчестер Сити", "Вулверхэмптона" и "Уотфорда" были одержаны с одинаковым минимальным счётом.
Отметим, что подобный турнирный расклад в АПЛ наблюдается впервые. Ранее "Тоттенхэм" никогда не завершал тур на первом месте, а "Арсенал" — на последнем.
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После сыгранных в шестом туре АПЛ матчей ни одна команда не сможет подвинуть "Тоттенхэм" с первого места до следующего тура.
Фото: ФК "Тоттенхэм"
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