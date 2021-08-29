"Арсенал" впервые в истории АПЛ закончил тур на последнем месте, а "Тоттенхэм" - на первом

После сыгранных в шестом туре АПЛ матчей ни одна команда не сможет подвинуть "Тоттенхэм" с первого места до следующего тура.

Фото: ФК "Тоттенхэм"