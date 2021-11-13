Как сообщает источник, в трансфере Стерлинга заинтересован лично главный тренер "Арсенала" Микель Артета, который успел поработать с англичанином в Манчестере.
Ранее сообщалось, что в Стерлинге также заинтересована "Барселона", а сам футболист приостановил переговоры о новом контракте с "горожанами".
В нынешнем розыгрыше АПЛ 26-летний футболист провел 9 матчей, в которых отличился одним голом. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 90 млн евро.
Источник: Sky Sports
Источник: "Арсенал" хочет зимой подписать Стерлинга
Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может перебраться в лондонский "Арсенал".
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