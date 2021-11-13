Источник: "Арсенал" хочет зимой подписать Стерлинга

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может перебраться в лондонский " Арсенал ".

Фото: Getty Images

Как сообщает источник, в трансфере Стерлинга заинтересован лично главный тренер "Арсенала" Микель Артета, который успел поработать с англичанином в Манчестере.



Ранее сообщалось, что в Стерлинге также заинтересована "Барселона", а сам футболист приостановил переговоры о новом контракте с "горожанами".



В нынешнем розыгрыше АПЛ 26-летний футболист провел 9 матчей, в которых отличился одним голом. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 90 млн евро.



Источник: Sky Sports