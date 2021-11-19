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Эдди Хау заразился коронавирусом и пропустит свой первый матч в "Ньюкасле"

Новый главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау не сможет руководить командой против "Брентфорда".
Фото: ФК "Ньюкасл"
"Я очень расстроен тем, что не смогу быть с вами на "Сент-Джеймс Парк" завтра, но соблюдать правила и самоизолироваться очень важно. Хоть это и неприятная новость для меня, я знаю, что она не помешала нам подготовиться к важной игре", - приводит слова Хау официальный сайт "Ньюкасла".

Эдди Хау был назначен на пост главного тренера "Ньюкасла" 8 ноября. До этого клубом руководил Стив Брюс, уволенный 20 октября после прихода новых владельцев в клуб. В числе других кандидатов возглавить "сорок" назывались Унаи Эмери, Стивен Джеррард и Антонио Конте.

Сейчас "Ньюкасл" идет предпоследним в АПЛ, набрав 5 очков в 11 турах. От Уотфорда, идущего в спасительной зоне подопечных Хау отделяют 5 очков.


Теги: Ньюкасл Брентфорд
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