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Сульшер: этот клуб значит для меня все. Надеюсь, что оставляю "МЮ" в лучшем состоянии, чем когда пришел

Оле-Гуннар Сульшер высказался об увольнении из "Манчестер Юнайтед".
Фото: Getty Images
Я ухожу через парадную дверь, потому что, думаю, все знают, что я отдал всё ради этого клуба. Этот клуб значит для меня все. Для меня большая честь и привилегия, что мне доверили вести клуб вперед, очень надеюсь, что оставлю его в лучшем состоянии, чем когда пришёл», — цитирует Сульшера официальный сайт манкунианцев.

Напомним, решение об увольнении Сульшера было принято после разгромного поражения от "Уотфорда" (1:4) в 12-м туре АПЛ. Прямо сейчас "Манчестер Юнайтед" с 17-ю очками располагается на 8-м месте в чемпионате, уступая лидеру 12 очков.

Сульшер тренировал "красных дьяволов" с марта 2019-го. С ним команда завоевала бронзовые и серебряные медали АПЛ и вышла в финал Лиги Европы в сезоне 20/21, но не смогла завоевать ни одного трофея.

Сегодня стало известно, что "МЮ" до конца сезона может возглавить Ральф Рангник.


Теги: Сульшер Манчестер Юнайтед
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