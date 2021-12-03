Лэмпард: я всегда уважал Абрамовича. Без него я бы не оказался в нынешнем комфортном положении

Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о взаимоотношениях с российским владельцем клуба Романом Абрамовичем.

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"Благодарен, что мне дали возможность поработать в моей команде. Я всегда уважал Абрамовича. Без него я бы вообще не оказался в нынешнем комфортном положении", — сказал Лэмпард.



Лэмпард в качестве игрока выступал за лондонский клуб с 2001 по 2014 год. В 2019-м году он возглавил клуб в качестве тренера. С ним команда заняла 4-е место в сезоне 19/20. В середине следующего сезона Лэмпард был уволен из "Челси".



Вместо него в клуб пришел Томас Тухель, с которым "аристократы" выиграли Лигу чемпионов в том же сезоне.



Источник: Daily Mail