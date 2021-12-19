Зинченко помог "Манчестер Сити" разгромить "Ньюкасл" и остаться на первом месте

Матч 18-го тура АПЛ "Ньюкасл" - "Манчестер Сити" завершился победой гостей со счётом 4:0.

Фото: AFP

"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл Юнайтед" (4:0) в гостевом матче в рамках 18-го тура АПЛ.



Первый гол в этой встрече забил центр защитник - Рубен Диаш отличился с передачи Жоау Канселу уже на 5-й минуте. На 27-й минуте Канселу сам удваивает счёт с передачи Рияда Мареза. Марез решил поспорить с Канселу за звание лучшего игрока этого матча и поэтому на 63-й минуте отличился сам с передачи Александра Зинченко. На этом "Манчестер Сити" не остановился и на 86-й минуте Рахим Стерлинг отправил ещё один мяч в ворота хозяев. Этот гол установил окончательный результат этой встречи.



Благодаря победе "Манчестер Сити" всё ещё остаётся на первой строчке в Английской Премьер-лиге вне зависимости от того,какой результат покажет "Ливерпуль" в следующем матче. Для "Ньюкасла" пока всё непросто. Команда занимает предпоследнее место в чемпионате и ждёт, что же будет с матчем Норвич - Вест Хэм. "Канарейки" являются ближайшим преследователем "сорок" , но их встреча с "молотобойцами" пока перенесена.



АПЛ, 18-й тур.



"Ньюкасл Юнайтед" - "Манчестер Сити" (0:4)



Голы: Рубен Диаш, 5, Жоау Канселу, 27, Марез, 64, Стерлинг, 86.



"Ньюкасл": Дубравка, Кларк, Ласселс, Альмирон (Хендрик, 80), Ритчи, Фрэйзер, Хэйден (Лонгстафф, 61), Уиллок (Сен-Максимен, 46), Мерфи, Уилсон, Жоэлинтон.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш (Стоунз, 70), Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри (Фернандиньо, 68), Стерлинг, Марез (Палмер, 77), Габриэл Жезус.



Предупреждения: Хэйден, 21, Родри, 25, Бернарду Силва, 30.