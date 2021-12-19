Клопп - о ничьей с "Тоттенхэмом": их план был в том, чтобы выбивать мяч за спины нашим защитникам

Главный тренер "Ливерпуля" прокомментировал ничейный результат в матче с "Тоттенхэмом" в 17-м туре АПЛ (2:2).

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"Мы создали достаточно моментов, но они играли по системе 5-3-2, и их план заключался в том, чтобы выбивать мяч вперед, за спины наших защитников, в расчете на то, что те два парня убегут и создадут нам проблемы.



Во втором тайме мы больше ощущали на себе интенсивность игры, чем соперник. Набрать очко на выезде против «Тоттенхэма» – это нормально. Давайте работать дальше", – сказал Клопп.



Напомним, по ходу встречи "Ливерпуль" успел выступить как в роли отыгрывающейся команды, так и выигрывающей. На голы Кейна и Сона мерсисайдцы ответили мячами Жоты и Робертсона. В концовке встречи Робертсон получил красную карточку после просмотра видеоповтора, но подопечным Клоппа удалось удержать ничейный результат.



По итогам тура "Ливерпуль" остался на 2-й строчке, но отрыв от "Манчестер Сити" увеличился до 3-х очков.