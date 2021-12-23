Экс-президент клуба АПЛ - о жалобах игроков на график: если бы не футбол, половина из вас бы работала в "Макдоналдс"

Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан прокомментировал жалобы игроков и тренеров на тяжелый календарь в АПЛ.

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"Я не хочу, чтобы меня восприняли как автократа, но хватит уже! Играйте в чертов футбол, примите то, что вы футболисты. Вам позволяют слишком многое. Как насчет того, чтобы ущипнуть себя и осознать, насколько вам повезло в жизни? Потому что если бы не футбол, половина из вас работала бы в "Макдоналдс", - цитирует Джордана TalkSport.



На днях главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пожаловался на календарь в Англии, посетовав, что у него нет столько игроков, чтобы выступать с такой частотой, с которой это приходится "Ливерпулю".



Капитан "красных" Джордан Хендерсон также остался недоволен графиком на матчи, заявив, что никто не беспокоится о благополучии футболистов.



22 декабря "Ливерпуль" обыграл по пенальти "Лестер" в кубке Лиги (3:3 в основное время). 26 декабря ему предстоит домашняя игра с "Лидсом" , а 28 декабря гостевая с тем же "Лестером" в АПЛ.





