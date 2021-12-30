Голкипер "МЮ" Хендерсон может перебраться в "Тоттенхэм"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон готов сменить команду в ближайшее время.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Как сообщает источник, Хендерсон хочет покинуть манкунианцев, в основе которых снова закрепился Давид де Хеа. За ним пристально следит наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте, желающий усилить вратарскую позицию в клубе. При этом конкуренцию "шпорам" может навязать "Аякс", который также давно интересуется английским вратарем.



В нынешнем сезоне Хендерсон сыграл 2 матча за "МЮ", в которых пропустил 3 мяча. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 млн евро.



Источник: Daily Express