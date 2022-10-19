"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" заинтересованы в покупке Кварацхелии? Неправда! Это вранье. Готовы ли мы его отпустить? У нас нет желания продавать Кварацхелию", - приводит слова функционера "СЭ".
Летом текущего года Хвича присоединился к "Наполи". За итальянский клуб Кварацхелия провел 14 матчей во всех турнирах, на его счету 7 голов и 8 результативных передач.
Ближайший матч "Наполи" проведет 23 октября против "Ромы" в гостях в 11 туре итальянской Серии А. В чемпионате Италии неаполитанцы единолично возглавляют таблицу первенства, набрав в 10 матчах 26 очков. На 2 балла подопечные Лучано Спаллетти опережают "Аталанту".
В "Наполи" опровергли информацию об интересе "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" к Кварацхелии
Спортивный директор "Наполи" Кристиан Гинтоли отреагировал на слухи об интересе двух клубов АПЛ к полузащитнику неаполитанцев Хвиче Кварацхелии.
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