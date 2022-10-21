Гранат: Хвича может продолжить карьеру в "Ливерпуле" или "Манчестер Сити" - это сильный футболист

Экс-защитник "Рубина" Владимир Гранат поделился мнением, может ли полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия проявить себя в клубах Английской Премьер-лиги.

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Кварацхелия перешел в "Наполи" из батумского "



"Наполи" лидирует в национальном чемпионате, набрав в 10-ти турах 26 очков. "Конечно, Хвича может продолжить карьеру в "Манчестер Сити" или "Ливерпуле". Это сильные команды, играющие. Одноклубники ему помогут, так как Хвича — сильный футболист", — цитирует Граната " РБ Спорт ".Кварацхелия перешел в "Наполи" из батумского " Динамо " этим летом. Грузинский хавбек записал на свой счет 5 голов и 3 результативные передачи в 10-ти матчах итальянской Серии А."Наполи" лидирует в национальном чемпионате, набрав в 10-ти турах 26 очков.