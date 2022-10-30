"Головин пока не на том уровне, чтобы заинтересовать английские топ-клубы. Ему нужен еще один мощный шаг вперед. Сейчас Саша на ведущих ролях в "Монако" — это здорово. Но какого-то выдающегося прогресса он за последнее время не достиг", — цитирует Канчельскиса Sport24.
Головин пополнил состав "Монако" летом 2018 года, перейдя из ЦСКА. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек записал себе в актив один гол и две результативные передачи в 11-ти матчах французской Лиги 1.
Монегаски по итогам 12-ти туров национального чемпионата имеют в активе 21 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице.
Канчельскис: Головин пока не может заинтересовать топ-клубы АПЛ, выдающегося прогресса он не достиг
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах полузащитника "Монако" Александра Головина в случае перехода в топ-клуб АПЛ.
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