Коул – о сравнении с Нуньесом: что за ерунда? Перестаньте неуважительно относиться к моему имени

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Энди Коул прокомментировал сравнение с нападающим "Ливерпуля" Дарвином Нуньесом.

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"Коул — Нуньес... что за ерунда началась? К счастью, я уже завершил карьеру... Люди должны перестать неуважительно относиться к моему имени... Посмотрите на цифры и сравните с кем-нибудь другим", — написал англичанин в соцсетях.



Нуньес пополнил состав "Ливерпуля" минувшим летом. В действующем сезоне Английской Премьер-лиги 23-летний уругвайский форвард вышел на поле в 10-ти встречах, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. "Ливерпуль" в 14-ти встречах набрал 22 очка и идет на 6-м месте в таблице АПЛ.