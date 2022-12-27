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Тен Хаг: у Рэшфорда есть потенциал забить 20 голов в АПЛ

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился мнением о результативности форварда манкунианцев Маркуса Рэшфорда.
Фото: Reuters
"Думаю, он способен забить 20 голов в АПЛ. На чемпионате мира он забил 3 гола, так что мы знаем, что у него есть потенциал, чтобы забить большое количество мячей в Премьер-лиге", — цитирует тен Хага The Guardian.

Напомним, Рэшфорд в текущем чемпионате Англии отметился 4-мя забитыми мячами в 14-ти матчах, а также отдал 2 результативные передачи.

Футболист был вызван в сборную Англии на чемпионат мира 2022 и провел 5 матчей турнира, в рамках которых забил гол Ирану, а также отметился дублем в ворота Уэльса.


Рэшфорд Манчестер Юнайтед Тен Хаг
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