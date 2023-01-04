"Аренда была просьбой главного тренера "Ман Сити" Джо Ройла, с которым я работал в "Эвертоне". Но надо понимать, что этот переход был не такой значимый, как если бы я перешел прямо из "Манчестер Юнайтед" в "Манчестер Сити". В таком случае меня бы зарезали", — цитирует экс-футболиста "Матч ТВ".
Канчельскис перешел в "Манчестер Юнайтед" из донецкого "Шахтера" в 1991 году и провел в составе манкунианцев 4 сезона. В качестве игрока "красных дьяволов" российский полузащитник дважды становился чемпионом Англии.
Позднее Канчельскис играл за "Эвертон", "Фиорентину", "Рейнджерс", а в 2001 году на правах аренды перешел в "Манчестер Сити". В составе "горожан" хавбек провел 10 матчей и не забил ни одного мяча.
Канчельскис: в случае прямого перехода из "МЮ" в "Ман Сити" меня бы зарезали
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился воспоминаниями о переходе из "МЮ" в "Манчестер Сити".
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