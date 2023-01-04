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Ноттингем ФорестНе начат
П1 2.27X 3.3П2 3.35
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22:45
Вест ХэмНе начат
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Кристал Пэлас
23:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.6X 3.45П2 2.12
Астон Вилла
23:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.06X 3.35П2 3.9

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МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
1 - 2 1 2
МиланЗавершен
Сассуоло
1 - 2 1 2
СампдорияЗавершен
Специя
2 - 0 2 0
Аталанта2 тайм
Торино
0 - 1 0 1
Верона2 тайм
П1 7X 3.1П2 1.71
Лечче
18:30
ЛациоНе начат
П1 3.75X 3.3П2 2.13
Рома
18:30
БолоньяНе начат
П1 1.7X 3.7П2 5.6
Кремонезе
20:30
ЮвентусНе начат
П1 4.5X 3.6П2 1.85
Фиорентина
20:30
МонцаНе начат
П1 1.71X 3.9П2 5
Интер
22:45
НаполиНе начат
П1 2.39X 3.4П2 3.05
Удинезе
22:45
ЭмполиНе начат
П1 1.67X 4П2 5.2
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Канчельскис: в случае прямого перехода из "МЮ" в "Ман Сити" меня бы зарезали

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Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился воспоминаниями о переходе из "МЮ" в "Манчестер Сити".
Фото: Getty Images
"Аренда была просьбой главного тренера "Ман Сити" Джо Ройла, с которым я работал в "Эвертоне". Но надо понимать, что этот переход был не такой значимый, как если бы я перешел прямо из "Манчестер Юнайтед" в "Манчестер Сити". В таком случае меня бы зарезали", — цитирует экс-футболиста "Матч ТВ".

Канчельскис перешел в "Манчестер Юнайтед" из донецкого "Шахтера" в 1991 году и провел в составе манкунианцев 4 сезона. В качестве игрока "красных дьяволов" российский полузащитник дважды становился чемпионом Англии.

Позднее Канчельскис играл за "Эвертон", "Фиорентину", "Рейнджерс", а в 2001 году на правах аренды перешел в "Манчестер Сити". В составе "горожан" хавбек провел 10 матчей и не забил ни одного мяча.


Канчельскис Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
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