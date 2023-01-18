– У меня на столе никаких бумаг от "Манчестер Сити" нет. Как, полагаю, и в офисе "Наполи" тоже, – передает слова Джугели "Чемпионат".
Об интересе к грузинскому вингеру итальянского "Наполи" Хвиче Кварацхелии от английского "Манчестер Сити" сообщал источник в лице Daily Mail. Эту команда возглавляет испанский специалист Хосеп Гвардиола. "Манчестер Сити" – действующий чемпион Англии по футболу. Помимо них интерес к Хвиче Кварацхелии, по сообщениям других источников, проявлял лондонский "Арсенал", который не смог подписать украинского вингера Михаила Мудрика, перешедшего в другой лондонский клуб – "Челси".
Агент Кварацхелии: у меня на столе нет никаких бумаг от "Манчестер Сити"
Агент Мамука Джугели, представляющий интересы полузащитника "Наполи" Хвичи Кварацхелии, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны "Манчестер Сити".
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