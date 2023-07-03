За переход 23-летнего футболиста "сороки" заплатили 70 млн евро. Это рекордная сумма трансфера для итальянских футболистов и рекордная продажа в истории "Милана".
Тонали стал игроком "Милана" в сентябре 2020 года, перейдя из "Брешии" на правах аренды. Затем миланский клуб выкупил его трансфер за 20 миллионов евро. Тонали за "Милан" в 130 матчах забил семь голов и отдал 13 результативных передач. С "Ньюкаслом" полузащитник подписал контракт на пять лет.
Источник: пресс-служба "Ньюкасла".
"Ньюкасл" подписал Тонали за 70 миллионов евро — это рекорд для итальянских футболистов
"Ньюкасл" объявил о подписании контракта с полузащитником "Милана" Сандро Тонали.
Фото: ФК "Милан"