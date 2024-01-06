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"Челси" разгромил "Престон", одержав крупнейшую победу с весны 2022 года

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"Челси" уверенно обыграл "Престон" в Кубке Англии.
Фото: BeSoccer
Поединок 1/32 финала турнира завершился со счётом 4:0. На 58-й минуте Армандо Броя открыл счёт. Затем в составе лондонцев отличились Рахим Стерлинг, Энцо Перес и Тьяго Силва.

Синие одержали третью победу подряд. Ранее они в АПЛ обыграли "Лутон" со счётом 3:2 и "Кристал Пэлас" со счётом 2:1.

Кроме того, "Челси" одержал крупнейшую победу с весны 2022 годы. В последний раз с разницей в четыре и более мячей лондонцы побеждали ещё 4 апреля 2022 года. Тогда они разгромили "Саутгемптон" со счётом 6:0.

Челси Престон
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