- Аршавин обладал очень большим талантом, но был немного ленив. В Англии от него ждали намного большего. Это касается тренировок и игр. АПЛ физически намного затратнее: матчи почти каждые три дня. Возможно, это было слишком для Аршавина, чтобы показывать высокий уровень в каждой игре. Потому что Андрей выкладывался на 20-30 процентов на тренировках, а нужно хотя бы на 70-80, но он был к этому не готов. Люди расстраивались, что не видят того Андрея, который был в "Зените", но АПЛ отличается, - передаёт слова Галласа "Чемпионат".
42-летний экс-атакующий полузащитник сборной России Андрей Аршавин выступал за лондонский "Арсенал" c января 2009 года по июль 2013 года за вычетом аренды в петербургский "Зенит" с февраля по май 2012 года.
В Английской премьер-лиге Аршавин провёл 105 матчей, забил 23 гола и выполнил 27 ассистентских действий, самым ярким эпизодом его выступлений за лондонский клуб стал покер в выездном матче АПЛ в ворота "Ливерпуля". Всего в "Арсенале" Андрей сыграл в 144 матчах во всех турнирах, забил 31 гол и выполнил 46 ассистов.
Экс-защитник "Арсенала" Галлас: Аршавин обладал большим талантом, но был немного ленив. В Англии ждали от него большего
Французский экс-защитник лондонского "Арсенала" Вильям Галлас высказался об игре за "канониров" российского атакующего хавбека Андрея Аршавина.
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