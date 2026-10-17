Английский клуб уже пытался договориться о переходе защитника "Барселоны" летом, но тогда сделка не состоялась.
Теперь манкунианцы рассматривают аренду 22-летнего испанца в январское трансферное окно. По данным TEAMtalk, "Барселона" не исключает уход футболиста, поскольку Ханс-Дитер Флик не рассчитывает на него как на игрока основного состава.
В нынешнем чемпионате Испании Бальде появился на поле только в одном матче.
"МЮ" возобновил интерес к защитнику "Барселоны" - источник
"Манчестер Юнайтед" вернулся к варианту с приглашением Алехандро Бальде.
Фото: Getty Images