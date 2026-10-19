Елагин рассказал, какую команду считает самой перспективной в Европе

"Брайтон" — самая перспективная команда в Европе. Я очень жалею, что они не попали на более высокую ступень в еврокубках, чтобы встретиться с теми же "Барселоной" или "Реалом", — заявил Елагин.
Вместе с тем специалист считает, что для борьбы за чемпионство команде не хватает кадровых ресурсов.
"Безусловно, феномен, но уже третий сезон, как он пришел из "Санкт-Паули". Там один возрастной Гросс удивительного здоровья, которому 35. Последний из могикан. Но с таким составом АПЛ не выиграть. Нет глубины скамейки, как у "Арсенала", — подчеркнул комментатор.
Елагин также отметил высокую конкуренцию в английском чемпионате, где даже ведущим клубам приходится бороться за каждую победу.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info