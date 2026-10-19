Елагин рассказал, какую команду считает самой перспективной в Европе

Известный комментатор Александр Елагин в эксклюзивном интервью Rusfootball.info высоко оценил работу тренерского штаба "Брайтона", однако объяснил, почему клубу будет сложно выиграть английскую Премьер-лигу.

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"Брайтон" — самая перспективная команда в Европе. Я очень жалею, что они не попали на более высокую ступень в еврокубках, чтобы встретиться с теми же "Барселоной" или " Реалом ", — заявил Елагин.

По мнению Елагина, "Брайтон" выделяется на фоне других европейских команд своим развитием и молодым составом. Комментатор признался, что хотел бы увидеть англичан в противостояниях с ведущими клубами континента.Вместе с тем специалист считает, что для борьбы за чемпионство команде не хватает кадровых ресурсов."Безусловно, феномен, но уже третий сезон, как он пришел из "Санкт-Паули". Там один возрастной Гросс удивительного здоровья, которому 35. Последний из могикан. Но с таким составом АПЛ не выиграть. Нет глубины скамейки, как у "Арсенала", — подчеркнул комментатор.Елагин также отметил высокую конкуренцию в английском чемпионате, где даже ведущим клубам приходится бороться за каждую победу.