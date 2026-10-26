Каррагер назвал идеального тренера для "МЮ" и призвал уволить Каррика

"Когда думаю о "Манчестер Юнайтед", мне на ум приходит именно этот тренер. Считаю, что Эмери — лучший тренер в Премьер-лиге", — заявил Каррагер.
При этом бывший футболист отметил, что Эмери наверняка стремится добиться успеха в Лиге чемпионов. Каррагер сомневается, что испанец сможет реализовать эти амбиции с бирмингемской командой.
"У него уже был не самый удачный опыт работы в двух клубах — "Пари Сен-Жермен" и "Арсенале". И мне кажется, он наверняка хотел бы получить возможность доказать свою состоятельность в клубе-гиганте", — добавил эксперт.
Ранее Каррагер выступил за немедленную отставку Каррика после поражения "Манчестер Юнайтед" от "Борнмута". Безвыигрышная серия манкунианцев достигла восьми встреч во всех турнирах.
Источник: Sky Sports