Каррагер назвал идеального тренера для "МЮ" и призвал уволить Каррика

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "Манчестер Юнайтед" должен пригласить Унаи Эмери вместо Майкла Каррика, под руководством которого команда не побеждает уже восемь матчей подряд.

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"Когда думаю о "Манчестер Юнайтед", мне на ум приходит именно этот тренер. Считаю, что Эмери — лучший тренер в Премьер-лиге", — заявил Каррагер.

Каррагер предложил руководству манкунианцев обратить внимание на нынешнего наставника "Астон Виллы". По мнению эксперта, испанский специалист является сильнейшим тренером английской Премьер-лиги и заслуживает нового шанса проявить себя в топ-клубе.При этом бывший футболист отметил, что Эмери наверняка стремится добиться успеха в Лиге чемпионов. Каррагер сомневается, что испанец сможет реализовать эти амбиции с бирмингемской командой."У него уже был не самый удачный опыт работы в двух клубах — "Пари Сен-Жермен" и "Арсенале". И мне кажется, он наверняка хотел бы получить возможность доказать свою состоятельность в клубе-гиганте", — добавил эксперт.Ранее Каррагер выступил за немедленную отставку Каррика после поражения "Манчестер Юнайтед" от "Борнмута". Безвыигрышная серия манкунианцев достигла восьми встреч во всех турнирах.Источник: Sky Sports