- К сожалению, сейчас руководство УЕФА, как в некоторых кругах говорят, попутало рамсы и политику ставит в основу, забывая об этике. Хотя Платон и Аристотель - философы, на которых держится вся европейская конструкция. И политическая, и философская, и морально-нравственная. Надо им почитать Платона и понять, что решения, принимаемые ими, - вопреки здравому смыслу, - передает слова Воробьева "РБ Спорт".
10 октября официальный сайт УЕФА объявил об отмене принятого несколько ранее решения допустить сборные России в возрасте до 17 лет к международным соревнованиях без государственных атрибутов - национального флага, гимна, герба, официальной формы. Ряд европейских футбольных федераций заявил о бойкоте матче со сборными России любых возрастов. После этого руководство УЕФА пересмотрело свой принятый ранее вердикт.
Экс-генсекретарь РФС: руководство УЕФА, как в некоторых кругах говорят, попутало рамсы. Надо им почитать Платона
Экс-генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев высказался об отмене УЕФА своего же решения по допуску к европейским турнирам российских юношеских команд U17.
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