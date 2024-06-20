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19:00
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Канчельскис назвал четвёрку фаворитов Евро-2024

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис ответил на вопрос о претендентах на победу на Чемпионате Европы-2024 в Германии.
Фото: Getty Images
- В данный момент фаворитами выглядят немцы: во-первых, хозяева, во-вторых, команда неплохая. Ещё Испанию со счетов я бы не сбрасывал, хотя её я не видел, сегодня обязательно посмотрю. Итальянцы и французы - это четвёрка, которая и будет бороться за чемпионство, - передаёт слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Чемпионат Европы-2024 проходит в Германии в период с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сборная России не была допущена к жеребьёвке отборочного турнира Евро-2024 из-за отстранения от международных соревнований со стороны УЕФА по политическим причинам в феврале 2022 года.

В марте 2024 года подопечные Валерия Карпина провели в Москве товарищеский матч с будущим участником Евро-2024 сборной Сербии и одержали крупную победу со счётом 4:0.

Сборная России поднялась с 35-й на 33-ю строчку в рейтинге ФИФА

Евро-2024 Сборная Германии Сборная Испании Сборная Италии Сборная Франции Андрей Канчельскис
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