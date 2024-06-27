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Исторический выход Грузии в плей-офф. Кварацхелия превзошел Роналду!

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Rusfootball.info — о заключительных матчах группового этапа Евро-2024.
Фото: UEFA
26 июня состоялись заключительные матчи группового этапа чемпионата Европы 2024 года. В поздневечернем слоте сошлись команды из группы F.

Перед заключительным туром казалось, что особой интриги здесь не будет. Читалась очередная победа Португалии в матче с Грузией и битва Турции и Чехии за вторую и третью путёвки. Впрочем, реальность оказалась совсем иной.

Перед матчем с португальцами грузинские футболисты много говорили о мечте, о том, что они готовы биться. Но тогда казалось, что всё это — дежурные фразы аутсайдера перед безнадёжным поединком с фаворитом.

Понятно, что Португалии можно было выйти на матч, как на товарищеский. Подопечные Роберто Мартинеса гарантировали себе путёвку в плей-офф раньше, поэтому никаких проблем у них не было. Более того, Португалия точно бы вышла в следующую стадию с первого места. Поэтому неудивительно, что тренерский штаб португальцев решил сменить практически весь состав. При этом, что любопытно, Мартинес решил оставить в старте Криштиану Роналду, словно возрастному бомбардиру не нужен отдых вообще!

Но на этот раз Роналду выступил лишь в качестве второй звезды, а солировал Хвича Кварацхелия. Главная звезда сборной Грузии на Евро-2024 неоднократно попадала под шквал критики. Действительно, Кварацхелия был не так ярок, как от него ждали. Но на матч с Португалией и своим кумиром Роналду Хвича вышел предельно мотивированным.

Исторический выход Грузии в плей-офф. Кварацхелия превзошел Роналду!


Уже на 2-й минуте он забил свой первый мяч на чемпионате Европы. После привоза Антонио Силвы мяч перехватил Жорж Микаутадзе. А дальше они с Хвичей организовали классную контратаку, которую отличным ударом в угол завершил Кварацхелия.

Перед стартом Евро-2024 бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия предположил, что Кварацхелия на чемпионате забьёт больше, чем Роналду. Что ж, теперь наступала очередь Криштиану, но португалец так и не стал героем вечера. Грузинские футболисты надёжно закрывали все зоны, сев в низкую оборону. Португальцы искали пространство на флангах, а игра периодически напоминала хоккей, когда одна из команд оказывается в большинстве.

У Роналду были шансы забить. Он запомнился классным дальним ударом, а также попыткой пробить головой. Закончился период активности Криша тем, что в раздражении он требовал назначить пенальти и получил жёлтую карточку.



В то же время у Грузии не получалась контигра. Казалось, что по такому футболу ответный мяч — дело времени. Тем не менее, грузины сумели выстоять и не пропустить до перерыва.

Во втором тайме Роналду упустил классный шанс после углового, но удар звезды отразил один из защитников португальской сборной. К тому же, после перерыва грузинские футболисты сумели наладить контригру. И в одном из эпизодов Антонио Силва сфолил на Луке Лочошвили в своей штрафной. После просмотра повтора арбитр назначил пенальти, который реализовал Микаутадзе. Для него этот гол стал уже третьим на турнире. Микаутадзе в итоге стал лучшим бомбардиром групповой стадии, вот уж неожиданно!

Вскоре Роберто Мартинес заменил Роналду. Португалец впервые в карьере не смог забить на групповом этапе крупного турнира. Ранее нападающий забивал на 10 таких турнирах! Удивительная статистика.



После замены Роналду особых моментов у португальцев не было. С каждой минутой уверенность грузинских футболистов росла, а матч так и закончился победой команды Вилли Саньоля. В Тбилиси сегодня ночью не до сна!



В параллельном матче события развивались не менее интересно, чем здесь. За путёвку в плей-офф сражались Турция и Чехия. Турецкую команду полностью устраивала ничья, а Чехии нужно было побеждать. Только вот чехи уже в первом тайме умудрились остаться в меньшинстве после двух жёлтых карточек Антонина Барака. Вообще, судейство Иштвана Ковача из Румынии ещё будет долго обсуждаться. Просто заметим, что арбитр показал 18 жёлтых и две красные карточки! Настоящая олдскульная рубка!



Чехи играли 70 минут в меньшинстве, но дали бой. Даже пропустив, чешская команда сумела забить. Чехам нужно было забить ещё раз, но сил на это не хватило. Более того, в концовке турки вырвали победу и вышли в плей-офф со второго места.

Ранее в ранневечернем слоте Румыния, Бельгия, Словакия и Украина продолжили выяснять отношения в своём квартете. И здесь всё закончилось ничьими. Словакия и Румыния сыграли со счётом 1:1, а Украина и Бельгия — со счётом 0:0. Все четыре сборные набрали по четыре очка, но худшей стала Украина, поплатившаяся за разгром от Румынии (0:3) в первом туре. Украинцам должно быть вдвойне, а то втройне обидно, что в плей-офф вышла Словения и Дания, набравшие по три балла.

Сборная Грузии Сборная Португалии Хвича Кварацхелия
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