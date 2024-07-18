Семин - о Мбаппе на Евро-2024: был совсем в разобранном состоянии - он был рядовым игроком

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Российский тренер Юрий Сёмин высказался об игре форварда сборной Франции Килиана Мбаппе на Евро-2024.
Фото: GETTY IMAGES
"Из четырех фаворитов меня больше разочаровала не Англия, а Франция. Игроки у нее - высочайшего уровня, и я думал, что они займут свое место в финале. Думаю, это не получилось, что Мбаппе был совсем в разобранном состоянии — то ли из-за травмы, то ли из-за внутреннего напряженного состояния, вызванного переходом из "ПСЖ" в "Реал". Он был рядовым игроком, совсем не в форме, а от него там многое зависит", - цитирует Семина "СЭ".

Сборная Франции потерпела поражение от Испании в полуфинале чемпионата Европы со счётом 1:2, Киллиан Мбаппе провёл на турнире пять матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Ранее мадридский "Реал" представил француза в качестве нового игрока клуба, Мбаппе перешёл в испанский клуб из французского "ПСЖ" на правах свободного агента - нападающий отказался продлевать контракт с парижанами.

В прошлом сезоне Мбаппе провёл за "ПСЖ" во всех турнирах 48 матчей и записал на свой счёт 44 забитых гола и 10 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 180 миллионов евро - форвард является самым дорогим игроком мира.

Килиан Мбаппе Реал Сборная Франции Юрий Семин
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