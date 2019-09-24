УЕФА объявил об изменении регламента Лиги наций с сезона 2020/21. Теперь лиги А, В и С будут состоять из 16 сборных (4 группы по 4 команды в каждой), тогда как в лиге D сыграет семь сборных. Команды будут распределены по лигам согласно их положению в Лиге наций-2018/19, сообщает официальный сайт УЕФА.
Регламент Лиги наций был изменен после консультации со всеми 55 национальными ассоциациями, входящими в состав УЕФА. Они выразили желание сократить число своих товарищеских матчей.
Концепция финальной стадии останется прежней. В финальный турнир выйдут четыре победителя групп лиги А, которые затем и выявят сильнейшего.
Напомним, что в первом розыгрыше Лиги наций сборная России финишировала второй в одной из групп лиги В, где ей противостояли Турция и Швеция.
УЕФА изменил регламент Лиги наций. Теперь в группах будет по 4 команды
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