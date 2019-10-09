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Дзюба: вы как-то странно к сборной Шотландии относитесь

Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал об отношении к стадиону "Лужники" и поделился мнением насчёт сборной Шотландии, с которой нашей команде предстоит сыграть в четверг в рамках отбора на Евро-2020
Фото: сборная России
- Сборная впервые сыграет в "Лужниках" после Чемпионата мира? Это особенный стадион, можно сказать, олицетворение сборной. Хотел бы призвать всех болельщиков прийти на матч и поддерживать нас с экранов. 12-й игрок всегда помогает команде. Надеюсь, фактор "Лужников" нам поможет, и мы сможем добиться нужного нам результата.

- Возможно, главная опасность для сборной России в грядущей игре не команда Шотландии, а самоуспокоенность...

- Мне кажется, вы как-то странно к своей сборной относитесь. Шотландия — очень крепкая сборная. Удивительно, что они проиграли в Казахстане, это было неожиданно. Но там всем командам тяжело из-за синтетического поля. В целом, ваши игроки выступают в "Ливерпуле" и "МЮ".

Перед нашей первой игрой все называли шотландцев чуть ли не фаворитами. Когда мы их обыграли, все поменялось. Мы уважаем соперника, настраиваемся на 100-процентную борьбу. Мы не Испания, Португалия или Голландия, на классе мы никого не обыграем. У нас есть задачи, и мы будем их решать, - приводит слова Артёма Дзюбы корреспондент Rusfootball.info


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Теги: Дзюба сборная России сборная Шотландии
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