Россия-2009 или Россия-2019?

Команда Хиддинка Команда Черчесова





10 лет назад у нас тоже была отличная сборная. Какая лучше?

Болельщики восторгаются результатами команды Черчесова и говорят, что так уверенно наши квалификацию ещё не проходили. На самом деле проходили, но тогда второе место выводило только в стыковые матчи…

Фото: Lenta.ru