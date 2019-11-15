10 лет назад у нас тоже была отличная сборная. Какая лучше?

В 2009 году ситуация у сборной России была очень схожей с нынешней: она уступила в гостевом матче фавориту группы Германии, но уверенно штамповала победы над всеми остальными и после крупного успеха была любима болельщиками. К домашней встрече с фаворитом команда Хиддинка подошла с 7 победами в 8 матчах и претензиями на первое место, как и сейчас. Ситуация почти точь-в-точь повторяется 10 лет спустя.
За тем лишь определяющим исключением, что между первым и вторым местом была разница в стыковые матчи.
Однако это была совсем другая сборная. Из общего – только одинаковые результаты и Юрий Жирков. Та команда блистала талантами – квартет российских футболистов выступал в лучшей лиге мира, Погребняк отправился в Германию, Кержаков, напротив, вернулся из «Севильи» и после динамовского спада триумфально возвратился в сборную, оформив дубль в Финляндии.
Не было вообще никаких сомнений, что вслед за нашими легионерами вскоре отправится и Алан Дзагоев. Гус Хиддинк не ждал, когда парень выиграет что-то с молодёжкой: 19-летний игрок ЦСКА выскочил на замену в перерыве матча в Германии и чуть не лишил победы финалистов Евро, которые уверенно убрали сборную России в первом тайме.
Но как та команда играла во втором… Пересматриваешь и не веришь, что сборная России могла так возить немцев на их поле при минимальном разрыве в счёте. То была сборная, способная по своему классу и психологии играть в футбол с лучшими командами мира. Что подтвердилось и в домашней, пусть тоже проигранной встрече.
Создадим ли мы столько моментов в грядущем матче с Бельгией? При всём уважении к команде Черчесова, пока она показала, что способна грандам только противостоять, сражаться с ними, да и то далеко не всегда – на весеннем выезде в Бельгию борьбы не получилось. Называть нынешнюю сборную лучшей в российской (не советской) истории безусловно можно, но с оговорками.
Сильнее ли она, класснее ли она, чем сборная-2009? Конечно, нет. Состав-2018 называли самым слабым в истории. И никто, кроме Головина, по-прежнему не востребован в Европе.
Футбол какой команды смотреть приятнее? Конечно, команда Хиддинка лучше умела играть в футбол, но радовала этим очень дозированно. К сожалению, напрягаться этой команде было не всегда интересно: к примеру, Россия не забила Лихтенштейну в двух из четырёх таймов, гостевую встречу вовсе выиграла минимально. И сравните это с парнями Черчесова, до конца выкладывавшимися в играх с Казахстаном и Кипром даже при разгромном счёте.
За результаты какой команды было спокойнее? На самом деле, спокойно за обе. Никто не мог допустить, что Россия не попадёт на ЧМ-2010 из-за каких-то словенцев. В команде Черчесова перед встречами с менее сильными противниками мы тоже уверены.
Но гораздо важнее то, что команда сама не чувствует никакой вредной уверенности. Станислав Саламович никому и никогда не даёт расслабиться. Да, его команда не играла бы с Германией по-хиддинковски и не будет играть так с Бельгией, но она, думается, подошла бы ко встречам со Словенией максимально серьёзно, не пропустила бы в концовке от Печника и решила бы задачу.
Футболисты знают крутой нрав Черчесова и понимают, что любое недорабатывание, любая поблажка на поле не пройдут мимо тренера и могут здорово аукнуться в будущем. У нынешней сборной нет потенциала команды 10-летней давности, но она играет на уровне, который гораздо ближе к её собственному потолку.
После матчей не приходится говорить, что кто-то стоял, что команда сыграла на расслабоне и классе. Быть может, оно и к лучшему, что серьёзного класса нет, и побеждать на нём мы не рассчитываем. А если играем с Сан-Марино или ведём у Кипра или Казахстана 4:0, то стремимся переписать рекорды, сделать Дзюбу лучшим бомбардиром отбора, улучшить разницу мячей – в общем, сделать кучу всего, ради чего та команда даже не подумала бы напрягаться. Сборная России с Аршавиным, Кержаковым, Павлюченко, пиковым Быстровым, Дзагоевым, Жирковым, Зыряновым могла создать кучу моментов у ворот Германии, но ни в одном матче отбора не забила больше трёх мячей.
И, что важнее, не забила третий словенцам в первом матче в «Лужниках», после чего даже под кальянами (которые на деле ни при чём) не профукала бы путёвку на чемпионат мира, где могла добиться точно не меньшего, чем Россия на домашнем мундиале.
Всем хочется красивого футбола, смотря который понимаешь, почему в сборную пробились именно эти люди. Видишь их мастерство, понимаешь, что так не смог бы. Но порой отношение к делу и искренность перед собой и людьми важнее. По крайней мере для того, чтобы завоевать народную любовь.
Нынешняя сборная России – по-настоящему народная команда. Мы можем не понимать, что в основе сборной делает Ионов, почему молодёжи не даётся даже мизерный шанс в играх с Сан-Марино, почему так ущербно смотрятся Миранчуки, но ясно, что вышедшие на поле парни все силы там и оставят.
Это шарм, присущий именно играм сборных. Здесь у футболистов нет долгосрочных контрактов с огромными зарплатами, их благосостояние обеспечивают клубы. Любители всего советского, или же конкретно советского спорта утомляют ностальгией по временам, когда «бились не за деньги, а за страну». Кажется, сборная Черчесова близка к этому, насколько это возможно в 2019 году.
10 лет назад у нас тоже была отличная сборная. Какая лучше?
Болельщики восторгаются результатами команды Черчесова и говорят, что так уверенно наши квалификацию ещё не проходили. На самом деле проходили, но тогда второе место выводило только в стыковые матчи…
Фото: Lenta.ru
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