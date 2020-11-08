"Ситуация, сложившаяся с Артемом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу.
Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию", - приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.
В ноябре сборная России проведет 2 матча группового этапа Лиги наций. 15 числа национальная команда сыграет с Турцией, а 18 - с Сербией. Перед этим подопечным Станислава Черчесова предстоит контрольный матч с командой Молдавии 12 ноября. Все игры пройдут в гостях.
В социальных сетях распространили видеоролик компрометирующего характера, в котором похожий на Артема Дзюбу человек занимается самоудовлетворением и снимает этот процесс на камеру телефона.
Черчесов: принято решение не вызывать Дзюбу на текущий сбор
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию со скандальным видео с участием Артема Дзюбы.
Фото: сборная России
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