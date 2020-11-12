Россия на 20 месте в еврорейтинге ФИФА после ничьей с Молдавией. Отрыв от третьей корзины посева сократился

Россия после товарищеского матча с Молдавией (0:0) потеряла 4 балла в рейтинге ФИФА и опустилась с 19 на 20 место в списке европейских сборных.

Фото: РПЛ