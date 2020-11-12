Сборная России стала двадцатой в еврорейтинге ФИФА после ничьей 0:0 с Молдавией.
Ничейный результат с малостатусным соперником (175 место в мировом рейтинге из 210) отобрал у нас 4 балла, которых теперь стало 1476. В то же время сборная Словакии благодаря победе в дополнительное время над Северной Ирландией и выходу на Евро-2020 существенно пополнила свою копилку, что позволило ей опередить Россию на 3 балла. Теперь мы находимся на 20 месте в европейском рейтинге - последнем, которое дает возможность получить вторую корзину посева при жеребьевке квалификационного турнира к ЧМ-2022, запланированной на декабрь текущего года.
Отрыв сборной России от находящейся на 21 строчке Ирландии сократился до 12 баллов - это дистанция одной победы. Островитянам предстоит провести гостевой матч с Уэльсом и домашний с Болгарией, в то время как нас ждут два выезда к Турции и Сербии. Помимо Ирландии, шансы опередить Россию по итогам ноября имеют также сборные Норвегии, Румынии, Исландии, Венгрии, Северной Ирландии и Шотландии.
Россия на 20 месте в еврорейтинге ФИФА после ничьей с Молдавией. Отрыв от третьей корзины посева сократился
Россия после товарищеского матча с Молдавией (0:0) потеряла 4 балла в рейтинге ФИФА и опустилась с 19 на 20 место в списке европейских сборных.
Фото: РПЛ
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