Сборная России стала лишь третьей командой за последние 20 матчей сборной Молдавии, которая не смогла ей забить (12 ноября 2020 года, Молдавия - Россия 0:0). Ранее ворота молдавской национальной команды не сумели распечатать Андорра (8 июня 2019 года, Молдавия - Андорра 1:0) и Сан-Марино (15 ноября 2018 года, Сан-Марино - Молдавия 0:1).
Встреча с Россией завершила 13-матчевую серию сборной Молдавии с пропущенными мячами.
За последние 20 матчей сборной Молдавии ей не смогли забить только Россия, Андорра и Сан-Марино
Товарищеская игра Молдавия - Россия (0:0) оборвала 13-матчевую серию молдавской сборной с пропущенными мячами. В прошлый раз ей не забила команда Андорры почти полтора года назад.
Фото: AFP
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