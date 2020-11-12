За последние 20 матчей сборной Молдавии ей не смогли забить только Россия, Андорра и Сан-Марино

Товарищеская игра Молдавия - Россия (0:0) оборвала 13-матчевую серию молдавской сборной с пропущенными мячами. В прошлый раз ей не забила команда Андорры почти полтора года назад.

Фото: AFP