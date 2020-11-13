"Я об этом и говорил!!! Верните капитана Дзюбу в сборную и отстаньте от парня… И неплохо бы вернуть Дзюбе капитанскую повязку в Зените!!!", - написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, что в интернет попало видео интимного характера, на котором человек похожий на Артема Дзюбу занимается самоудовлетворением. Игрок был лишен капитанского звания в "Зените" и не попал в заявку сборной России на ноябрьские матчи. Накануне был сыгран товарищеский матч национальной команды с Молдавией, который завершился нулевой ничьей.
Сегодня стало известно, что у Дзюбы вымогали 5 миллионов долларов за неопубликование скандального видео.
Губерниев: верните капитана Дзюбу в сборную России
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что нападающего "Зенита" и сборной России Артёма Дзюбу шантажировали, чтобы его интимное видео не попало в сеть.
Фото: сборная России
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!