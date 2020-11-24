"Золотой актив в лице Чалова и Миранчуков? Этому золотому активу надо себя хотя бы позолоченным сделать. Они у себя дома сидят, а я перед вами.
Это не говорит о том, что они плохие. Это говорит о том, что они должны внимательно слушать, что мы говорим и уже делать шаги вперед. Потому что этот золотой актив уже должен что-то делать", - сказал Черчесов в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, что братья Миранчуки приняли участие во всех 3-х ноябрьских матчах сборной России - в товарищеской встрече с Молдавией (0:0), а также с Турцией (2:3) и Сербией (0:5) в Лиге наций. Чалов же провел 64 минуты в игре с Молдавией, а на матчи Лиги наций остался вне заявки.
По итогам Лиги наций УЕФА сборная России под руководством Черчесова заняла 2-е место в группе с Венгрией, Сербией и Турцией, набрав в 6-и матчах 8 очков.
Черчесов - о Миранчуках и Чалове: этому золотому активу надо себя хотя бы позолоченным сделать
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о выступлении игроков национальной команды Алексея и Антона Миранчуков и Федоре Чалове.
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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