Украине присудили поражение со счетом 0:3 в игре со Швейцарией

УЕФА вынес решение по результату матча между сборными Украины и Швейцарии в Лиге наций.
Фото: сборная Украины
Напомним, что встреча не состоялась из-за вспышки коронавируса у украинцев. УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение со счетом 0:3.

Таким образом, Швейцария, набрав 6 очков, занимает 3-е место в группе 4 Лиги А Лиги наций и сохраняет прописку в высшем дивизионе. Украина в свою очередь с таким же количеством баллов, но худшими дополнительными показателями, завершает турнир на 4-й строчке и опускается в Лигу В, однако у Федерации футбола страны есть право обжаловать решение УЕФА в CAS.

Источник: официальный сайт УЕФА

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Теги: сборная Украины Сборная Швейцарии Лига Наций Коронавирус
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