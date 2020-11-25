Украине присудили поражение со счетом 0:3 в игре со Швейцарией

УЕФА вынес решение по результату матча между сборными Украины и Швейцарии в Лиге наций.

Фото: сборная Украины

Напомним, что встреча не состоялась из-за вспышки коронавируса у украинцев. УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение со счетом 0:3.



Таким образом, Швейцария, набрав 6 очков, занимает 3-е место в группе 4 Лиги А Лиги наций и сохраняет прописку в высшем дивизионе. Украина в свою очередь с таким же количеством баллов, но худшими дополнительными показателями, завершает турнир на 4-й строчке и опускается в Лигу В, однако у Федерации футбола страны есть право обжаловать решение УЕФА в CAS.



Источник: официальный сайт УЕФА