"Станислав Черчесов имеет полное право говорить об игроках сборной то, считает необходимым. Он делает это и в личных беседах, и отвечая на вопросы журналистов. Если футболист по каким-то причинам не показывает максимума, то должен не обижаться, а покопаться в себе", - сказал Оздоев.
Ранее в интервью Черчесов выступил с критикой в сторону игроков сборной России Чалова и Соболева.
В Лиге Наций команда Черчесова заняла второе место в своей группе и осталась в дивизионе В. Соперниками сборной России были Венгрия, Сербия и Турция.
В заключительном матче турнира сборная России на выезде проиграла Сербии со счетом 0:5.
Источник: "СЭ"
Оздоев: Черчесов имеет полное право говорить об игроках сборной то, считает необходимым
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев поделился своим мнением о словах главного тренера сборной России Станислава Черчесова в адрес игроков национальной команды.
Фото: ТАСС
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