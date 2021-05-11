Сегодня, 11 мая, был объявлен расширенный состав сборной России. Помимо Захаряна в него вошли ещё несколько игроков молодёжной сборной.
"Конечно, это мечта любого футболиста попасть в главную сборную, тем более на такой турнир, как Евро. Поэтому испытал самые положительные эмоции. Честно говоря, ни о чём подобном даже не думал", - цитирует Захаряна "Чемпионат".
Захарян - о попадании в расширенный состав сборной России: ни о чём подобном даже не думал
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян прокомментировал попадание в расширенный список сборной России для подготовки к чемпионату Европы.
Фото: ФК "Динамо"
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