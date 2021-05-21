Тренер по ФП сборной России Паников: нам бы несколько таких, как Головин

Тренер сборной России по физической подготовке Владимир Паников объяснил, в чем уникальность полузащитника Александра Головина для национальной команды.
Фото: РПЛ
- Возьмем Головина. Таких, как он, вижу сразу - по особенному бегу. Не легкоатлетический, семенящий - благодаря ему успевает оценить, качнуть вправо-влево. Такого не сделаешь на длинном шаге. Не в упрек никому, но вот бы нам несколько таких, как Головин, - передает слова Паникова Sport24.

Сборная России собралась в Новогорске, в период с 22 по 31 мая нашу национальную команду ждет тренировочный сбор в Австрии для подготовке к выступлению на Чемпионате Европы-2020, который стартует 11 июня. Соперниками нашей сборной по группе станут Бельгия, Финляндия и Дания.

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Теги: Сборная России Головин
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